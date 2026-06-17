Страна НАТО по соседству с Россией разрешила размещать у себя "ядерку"
Парламент Финляндии принял закон об отмене запрета на ядерное оружие на территории страны. Решение поддержали 125 депутатов, 61 выступил против на фоне роста рисков для безопасности в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Решение парламента
В среду депутаты проголосовали за законопроект, который разрешает:
- импорт ядерного оружия
- его транспортировку и поставку
- потенциальное хранение на территории страны в пределах оборонных потребностей
Решение принято в рамках адаптации к стандартам НАТО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году.
Позиция правительства
Правительство Финляндии заявило, что изменения направлены на усиление сдерживания в условиях более непредсказуемой обстановки в сфере безопасности.
"Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерных средств сдерживания НАТО для защиты Финляндии", - заявил министр обороныАнтти Хакканенв социальных сетях на платформе X, назвав эту меру «важной для безопасности Финляндии».
В то же время власти подчеркивают, что Финляндия не планирует размещение ядерного оружия на своей территории.
Обсуждения в парламенте
Голосование состоялось после длительных дебатов. Часть оппозиции критиковала правительство, заявляя об отсутствии широкого политического консенсуса по поводу такого решения в сфере безопасности.
Контекст безопасности
Решение принято на фоне пересмотра оборонной политики в Европе из-за:
- войны России против Украины
- неопределенности в отношении будущих гарантий безопасности
- дискуссий об устойчивости ядерного сдерживания НАТО
В Европе также обсуждаются альтернативные модели ядерной защиты, в частности инициативы Франции по расширению своего сдерживания.
Напомним, что в Финляндии рассматриваются изменения в законодательстве, касающиеся ограничений на ядерное оружие в контексте интеграции в НАТО и укрепления оборонной политики страны.
В частности, ранее правительство страны инициировало законодательные изменения, которые могут разрешить ввоз, транспортировку и размещение ядерного оружия на территории Финляндии в рамках союзнических обязательств НАТО.
Также сообщалось, что действующее законодательство Финляндии долгое время запрещало импорт, хранение и использование ядерных боеприпасов, однако после вступления в НАТО страна приступила к пересмотру этих норм