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Страна НАТО по соседству с Россией разрешила размещать у себя "ядерку"

17:35 17.06.2026 Ср
2 мин
Дискусии этого шага продолжались до самого последнего момента
aimg Валерия Абабина
Страна НАТО по соседству с Россией разрешила размещать у себя "ядерку" Фото: Финляндия разрешила ядерное оружие (Getty Images)
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Парламент Финляндии принял закон об отмене запрета на ядерное оружие на территории страны. Решение поддержали 125 депутатов, 61 выступил против на фоне роста рисков для безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Решение парламента

В среду депутаты проголосовали за законопроект, который разрешает:

  • импорт ядерного оружия
  • его транспортировку и поставку
  • потенциальное хранение на территории страны в пределах оборонных потребностей

Решение принято в рамках адаптации к стандартам НАТО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году.

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Позиция правительства

Правительство Финляндии заявило, что изменения направлены на усиление сдерживания в условиях более непредсказуемой обстановки в сфере безопасности.

"Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерных средств сдерживания НАТО для защиты Финляндии", - заявил министр обороныАнтти Хакканенв социальных сетях на платформе X, назвав эту меру «важной для безопасности Финляндии».

В то же время власти подчеркивают, что Финляндия не планирует размещение ядерного оружия на своей территории.

Обсуждения в парламенте

Голосование состоялось после длительных дебатов. Часть оппозиции критиковала правительство, заявляя об отсутствии широкого политического консенсуса по поводу такого решения в сфере безопасности.

Контекст безопасности

Решение принято на фоне пересмотра оборонной политики в Европе из-за:

  • войны России против Украины
  • неопределенности в отношении будущих гарантий безопасности
  • дискуссий об устойчивости ядерного сдерживания НАТО

В Европе также обсуждаются альтернативные модели ядерной защиты, в частности инициативы Франции по расширению своего сдерживания.

Напомним, что в Финляндии рассматриваются изменения в законодательстве, касающиеся ограничений на ядерное оружие в контексте интеграции в НАТО и укрепления оборонной политики страны.

В частности, ранее правительство страны инициировало законодательные изменения, которые могут разрешить ввоз, транспортировку и размещение ядерного оружия на территории Финляндии в рамках союзнических обязательств НАТО.

Также сообщалось, что действующее законодательство Финляндии долгое время запрещало импорт, хранение и использование ядерных боеприпасов, однако после вступления в НАТО страна приступила к пересмотру этих норм

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