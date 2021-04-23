Кравчук о встрече Зеленского и Путина: только в нейтральной стране

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране. Зеленский не поедет в Россию договариваться с президентом страны-агрессора.

"Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия", - заявил Кравчук.

Он также расценил приглашение Зеленскому приехать в Москву как желание Путина, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну". В то же время он подчеркнул, что Зеленский предлагал встретиться ему в любой точке Донбасса, то есть это могли быть оккупированные Донецк или Луганск.