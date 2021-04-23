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Кравчук про зустріч Зеленського і Путіна: тільки в нейтральній країні

Автор: РБК-Україна

Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні. Зеленський не поїде до Росії домовлятися з президентом країни-агресора.

Таку думку в ефірі "4 канали" висловив перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії і України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але ні в якому разі це не може бути Росія", - заявив Кравчук.

Він також розцінив запрошення Зеленському приїхати до Москви як бажання Путіна, "щоб йому кланялися і просили припинити війну". У той же час він підкреслив, що Зеленський пропонував зустрітися йому в будь-якій точці Донбасу, тобто це могли бути окуповані Донецьк або Луганськ.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "у будь-якій точці, де йде війна", щоб розблокувати мирне врегулювання.

Напередодні Путін заявив, що готовий прийняти його в Москві, якщо будуть обговорюватися питання двосторонніх відносин. Він не хоче обговорювати з Зеленським питання Донбасу і порадив йому організувати переговори з ватажками "ЛДНР".

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКравчук
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