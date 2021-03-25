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Кравчук вакцинировался от коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 11:13
Кравчук вакцинировался от коронавируса Фото: Леонид Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса. Он получил прививку препаратом Covishield.

Вакцинацию первого президента показали в эфире канала "Украина 24".

Отметим, 87-летний политики сделал прививку в одной из киевских клиник.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины Covishield, поскольку в самой стране намерены расширить кампанию по вакцинации. На сегодня Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости.

РБК-Украина пыталось узнать, повлияет ли это решение на поставку препаратов в Украину, однако пока об этом неизвестно.

До этого стало известно, как украинские ветераны могут вакцинироваться вне очереди. Это возможно при наличии остаточных доз вакцины. Записаться на прививку участники боевых действий могут двумя способами - через контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19 или через региональных координаторов. В последнем случае нужно перейти на сайт Министерства по делам ветеранов и заполнить анкету в соответствии с регионом проживания.

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