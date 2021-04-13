Кравчук: угрозы РФ вышли на высший уровень, Украине нужно готовиться ко всему

По его словам, Украина уже седьмой год готова к отражению российской агрессии.

"Сегодня эта (агрессивная, - ред.) риторика превзошла уровень СМИ и вышла на уровень министра иностранных дел, уровень (заместителей главы администрации президента России, - ред.) Козака и Пескова - это уже уровень государства, где Украине прямо угрожают и (потерей, - ред.) суверенитета и развалом государства… Поэтому надо быть готовым ко всему", - отметил Кравчук.

При этом, по его мнению, нельзя сказать, что масштабная война может начаться.

"Но при такой риторике, при таком скоплении войск и при таких агрессивных действиях на Донбассе мы должны быть готовыми к любому сценарию", - добавил Кравчук.

Отметим, замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак недавно заявил, что активизация конфликта на Донбассе якобы станет началом конца Украины как государства.