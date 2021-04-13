Кравчук: погрози РФ вийшли на вищий рівень, Україні треба готуватися до всього

За його словами, Україна вже сьомий рік готова до відбиття російської агресії.

"Сьогодні ця (агресивна, - ред.) риторика перевершила рівень ЗМІ і вийшла на рівень міністра закордонних справ, рівень (заступників глави адміністрації президента Росії, - ред.) Козака та Пєскова - це вже рівень держави, де Україні прямо погрожують і (втратою, - ред.) суверенітету і розвалом держави... Тому треба бути готовим до всього", - зазначив Кравчук.

При цьому, на його думку, не можна сказати, що масштабна війна може початися.

"Але при такій риториці, при такому скупченні військ і при таких агресивних діях на Донбасі ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію", - додав Кравчук.

Відзначимо, заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак недавно заявив, що активізація конфлікту на Донбасі нібито стане початком кінця України як держави.