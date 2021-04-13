Кравчук: погрози РФ вийшли на вищий рівень, Україні треба готуватися до всього

На тлі стягування російських військ до кордонів України погрози Російської Федерації вийшли на державний рівень. Тому Києву слід бути готовим до всього.
Про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.
За його словами, Україна вже сьомий рік готова до відбиття російської агресії.
"Сьогодні ця (агресивна, - ред.) риторика перевершила рівень ЗМІ і вийшла на рівень міністра закордонних справ, рівень (заступників глави адміністрації президента Росії, - ред.) Козака та Пєскова - це вже рівень держави, де Україні прямо погрожують і (втратою, - ред.) суверенітету і розвалом держави... Тому треба бути готовим до всього", - зазначив Кравчук.
При цьому, на його думку, не можна сказати, що масштабна війна може початися.
"Але при такій риториці, при такому скупченні військ і при таких агресивних діях на Донбасі ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію", - додав Кравчук.
Відзначимо, заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак недавно заявив, що активізація конфлікту на Донбасі нібито стане початком кінця України як держави.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що тема стягування російських військ піднімалася в розмові президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним. Зокрема, Байден закликав його знизити військову напруженість.
Крім того, Кравчук говорив, що підніме питання стягування військ на рівні ТКГ.