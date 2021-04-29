Кравчук о перемирии: российский проект должны взять за основу, но с дополнениями

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложила свои уточнения к проекту соглашения о так называемом "пасхальном перемирии" на Донбассе . Но российский проект будет взят за основу.

По его словам, накануне российская сторона предложила свой проект соглашения по режиму тишины и его контролю, но его не приняли, поскольку в проекте не были указаны субъекты.

"Я сегодня буквально час назад отправил госпоже Хайди Грау, представителю ОБСЕ, проект тех дополнений или уточнений к российскому проекту. Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу… дополнения с просьбой, есть еще время рассмотреть проект. И возможно мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное. Сам факт "тишины"…в последнее время она нарушалась и нарушается", - заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что все участники переговоров согласились с тем, что такое соглашение необходимо. Он также отметил, что теперь ОБСЕ должна разослать украинские дополнения России и представителям ОРДЛО.