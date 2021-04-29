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Кравчук о перемирии: российский проект должны взять за основу, но с дополнениями

Автор: РБК-Украина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложила свои уточнения к проекту соглашения о так называемом "пасхальном перемирии" на Донбассе. Но российский проект будет взят за основу.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, накануне российская сторона предложила свой проект соглашения по режиму тишины и его контролю, но его не приняли, поскольку в проекте не были указаны субъекты.

"Я сегодня буквально час назад отправил госпоже Хайди Грау, представителю ОБСЕ, проект тех дополнений или уточнений к российскому проекту. Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу… дополнения с просьбой, есть еще время рассмотреть проект. И возможно мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное. Сам факт "тишины"…в последнее время она нарушалась и нарушается", - заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что все участники переговоров согласились с тем, что такое соглашение необходимо. Он также отметил, что теперь ОБСЕ должна разослать украинские дополнения России и представителям ОРДЛО.

Напомним, накануне представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал РБК-Украина, что стороны не смогли договориться о перемирии на Донбассе.

А советник делегации Алексей Арестович сообщил, что российский представитель на переговорах заявил, что представители ОРДЛО не является субъектом переговорного процесса.

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Новости Украины ДонбассперемириеКравчук