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Кравчук про перемир'я: російський проект мають взяти за основу, але з доповненнями

Автор: РБК-Україна

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала свої уточнення до проекту угоди про так зване "великоднє перемир'я" на Донбасі. Але російський проект буде взято за основу.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, напередодні російська сторона запропонувала свій проект угоди щодо режиму тиші та його контролю, але його не прийняли, оскільки в проекті не були вказані суб'єкти.

"Я сьогодні буквально годину тому відправив пані Хайді Грау, представнику ОБСЄ, проект тих доповнень або уточнень до російського проекту. Ми вважаємо, що російський проект повинен бути взятий за основу... доповнення з проханням, є ще час розглянути проект. І можливо ми приймемо це рішення, тому що воно надзвичайно важливе. Сам факт "тиші"... останнім часом вона порушувалася і порушується", - заявив Кравчук.

Він підкреслив, що всі учасники переговорів погодилися з тим, що така угода необхідна. Він також зазначив, що тепер ОБСЄ має розіслати українські доповнення Росії і представникам ОРДЛО.

Нагадаємо, напередодні представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш розповів РБК-Україна, що сторони не змогли домовитися про перемир'я на Донбасі.

А радник делегації Олексій Арестович повідомив, що російський представник на переговорах заявив, що представники ОРДЛО не є суб'єктом переговорного процесу.

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Новини України ДонбасперемириеКравчук