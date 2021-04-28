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ТКГ продолжит договариваться о "пасхальном перемирии" на Донбассе

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 21:38
ТКГ продолжит договариваться о "пасхальном перемирии" на Донбассе Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Трехсторонняя контактная группа на сегодняшнем заседании не смогла договориться о "пасхальном перемирие" на Донбассе. Однако главы делегаций согласовали в общем виде идею установления перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

"Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для которого выступает наступление пасхальных праздников", - говорится в сообщении.

В украинской делегации отметили, что стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали идею установления "пасхального перемирие".

"Стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. Консультации продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ТКГ уже на финише согласования режима "тишины" в Донбассе. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на сегодняшнем заседании.

Кроме того, глава украинской делегации Леонид Кравчук рассказал, что в ТКГ обсуждают введение санкций за нарушение режима "тишины" на Донбассе. Планировалось, что документ подпишут на заседании 28 апреля.

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