Кравчук назвал условие, при котором возможен компромисс с РФ по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что России нельзя ничего “отдавать”, ведь цель у нее - вся Украина. Компромисс по Донбассу возможен, если Кремль выведет свои войска и перестанет убивать украинцев .

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам главы украинской делегации, недавно руководители ОРДЛО обратились к Путину с тремя просьбами. Во-первых, предоставить ОРДЛО оружия и усилить их силы, потому что “мол, Украина готова к нападению”. Во-вторых, признать те образования “как государственные”. И третье - присоединить, взять к себе те государственные образования.

“Таким образом, мы должны осознавать, компромисс возможен при одном условии: Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территории, агрессию в Украине, перестать убивать украинских юношей и девушек. Тогда будем возрождать Донбасс, тогда компромиссы возможны. Без этого - никаких компромиссов”, - сказал Кравчук.

Он добавил, что в Минских соглашениях нет ни слова о государственных образованиях. Там есть условия особого статуса местного самоуправления.

Напомним, на заседании ТКГ украинская сторона предложила вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе. Украина также заявила о необходимости усилить эффективный контроль за его исполнением.

Кроме того, глава украинской делегации Леонид Кравчук заявляв, что на заседании ТКГ будет поднят вопрос стягивания российских войск к границе с Украиной.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты в студии обсуждали возможность нового нападения России на Украину, а также то, кто должен нести ответственность за преодоление пандемии коронавируса: президент, правительство или местные власти. Среди спикеров - Максим Степанов, Леонид Кравчук, Сергей Притула и другие.

Выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 16 апреля

Заметим, что в речах Путина и Козака постоянно звучит название боснийского города Сребреница, где 26 лет назад солдаты армии Республики Сербской, которую поддерживала Россия, убили более семи тысяч мусульман. "Донбасская Сребреница" может стать поводом для российского военного вмешательства. Стоит ожидать провокаций.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников о выполнении Минских договоренностей и переговорах с РФ.



Кроме того, Резников рассказал, почему санкции СНБО против контрабандистов надо считать борьбой с терроризмом.



Также врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль сравнил локдауны в Израиле и Украине, вакцинацию в двух странах, а также протоколы лечения больных COVID.



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