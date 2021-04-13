Боевики продолжают применять дистанционное минирование, гибнут гражданские, - штаб ООС

С начала этого года зафиксировано уже шесть случаев применения российскими наемниками дистанционного минирования противопехотными минами ПОМ-2 на Донбассе. В результате одного из случаев в Луганской области погиб гражданский.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС .

Местный житель 1947 года рождения погиб 23 февраля в Хуторе Вольный.

Также факты дистанционного минирования были зафиксированы 7 февраля и 8 марта в населенном пункте Луганское, 24 февраля в населенном пункте Водяное, а случаи, которые произошли 12 и 13 апреля в районах населенных пунктов Зайцевое и Майорск, вообще имели признаки комплексного нападения с применением различных видов оружия.

"Около 5:00 БПЛА противника сбросил три гранатометных выстрела ВОГ-25 калибра 40 мм на позицию ВС Украины вблизи населенного пункта Майорск с одновременным дистанционным минированием гражданской инфраструктуры КПВВ "Майорск" с помощью пяти противопехотных мин ПОМ-2, подвергая опасности очередную смену Государственной пограничной службы Украины и местное население", - сообщили в ООС

Об этих нарушениях со стороны пророссийских боевиков украинская сторона СЦКК проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.