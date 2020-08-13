ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кравчук о Донбассе: когда стреляют, выборы проводить нельзя

Киев, Четверг 13 августа 2020 13:12
Кравчук о Донбассе: когда стреляют, выборы проводить нельзя
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кравчук заявил, что платит боевикам тот, кто их приглашает - страна-агрессор

Новый глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся. По его словам, причина в том, что много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются.

Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио".

Кравчук заявил, что платит боевикам тот, кто их приглашает - страна-агрессор.

"Когда стреляют, выборы проводить нельзя. Кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди так называемые добровольцы. Говорят, есть из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда те люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием забрать эту землю, она им не нужна. Они работники, а у них есть оружие", - сказал Кравчук.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера" и назвал условие.

Ранее глава парламента заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут состояться только при определенных условиях.

Отметим, Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассвыборыКравчук
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь