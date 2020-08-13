Кравчук о Донбассе: когда стреляют, выборы проводить нельзя

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Кравчук заявил, что платит боевикам тот, кто их приглашает - страна-агрессор

Новый глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся. По его словам, причина в том, что много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются.

Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио".

Кравчук заявил, что платит боевикам тот, кто их приглашает - страна-агрессор.

"Когда стреляют, выборы проводить нельзя. Кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди так называемые добровольцы. Говорят, есть из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда те люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием забрать эту землю, она им не нужна. Они работники, а у них есть оружие", - сказал Кравчук.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил реализацию "формулы Штайнмайера" и назвал условие.

Ранее глава парламента заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут состояться только при определенных условиях.

Отметим, Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.