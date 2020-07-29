Разумков назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Проведение выборов в ОРДЛО нельзя делать для политического пиара

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях. При этом он отметил, что проведение выборов в ОРДЛО нельзя делать для политического пиара.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности - это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов", - отметил Разумков.

Он также добавил, что выборы не должны проходить, если жизнь или здоровье людей подвергается опасности.

Напомним, Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.

Кроме того, в Совете нацбезопасности и обороны не видят возможности для проведения выборов на Донбассе.