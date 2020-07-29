ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Разумков назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

Среда 29 июля 2020 14:57
Разумков назвал условия проведения выборов в ОРДЛО
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Проведение выборов в ОРДЛО нельзя делать для политического пиара

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях. При этом он отметил, что проведение выборов в ОРДЛО нельзя делать для политического пиара.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности - это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов", - отметил Разумков.

Он также добавил, что выборы не должны проходить, если жизнь или здоровье людей подвергается опасности.

Напомним, Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.

Кроме того, в Совете нацбезопасности и обороны не видят возможности для проведения выборов на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины выборыОРДЛОДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь