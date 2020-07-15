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Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса

Среда 15 июля 2020 08:45
Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса
Фото: Андрей Костин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Особых разногласий на переговорах этот вопрос не вызывает

Закон об "особом статусе" ОРДЛО на временной основе вступает в силу после проведения там выборов. Конкретный текст "формулы Штайнмайера" Украина согласовала осенью прошлого года, который предстоит ввести в этот закон.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы и "особый статус": что происходит в переговорах по Донбассу".

Представитель Украины в политической подгруппе Минской ТКГ, глава комитета ВР по правовой политике Андрей Костин рассказал, что особых разногласий на переговорах этот вопрос не вызывает, дело лишь в небольших технических нюансах.

Эти правки Рада сможет расмотреть на осенней сессии либо даже раньше, если будет собираться на внеочередные заседания во время каникул, добавил Костин.

Напомним, в конце июня украинская сторона во время заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе подняла вопрос возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отметим, немецкое издание Spiegel писало, что Кремль на встрече политических советников потребовал от Украины до 6 июля представить проект закона о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

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