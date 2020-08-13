Кравчук про Донбас: коли стріляють, вибори проводити не можна

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Кравчук заявив, що платить бойовикам той, хто їх запрошує - країна-агресор

Новий голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук заявив, що вибори на окупованій частині Донбасу не відбудуться. За його словами, причина в тому, що багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українському радіо".

Кравчук заявив, що платить бойовикам той, хто їх запрошує - країна-агресор.

"Коли стріляють, вибори проводити не можна. Хто поїде спостерігачем, коли там не просто бойовики, там люди добровольці так звані. Кажуть, є з Бразилії, Киргизії. Чого приїхали туди ті люди? Заробляти гроші, вони стріляють, не захищаючи землю або з бажанням прибрати цю землю, вона їм не потрібна. Вони заробітчани, а у них є зброя", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба допустив реалізацію "формули Штайнмайера" і назвав умову.

Раніше голова парламенту заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки за певних умов.

Відзначимо, Рада восени може змінити закон об "особливий статус" Донбасу.