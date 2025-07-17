Краватка, портфель і лофери: Андре Тан розповів про чоловічі речі в жіночому гардеробі

Відомий дизайнер Андре Тан поділився секретами стилю, розповівши про те, які чоловічі елементи гардероба можуть стати стильними акцентами в жіночих образах. За його словами, краватка, портфель, лофери та інші речі допоможуть створити сучасний, впевнений і гармонійний лук.
Як легко інтегрувати ці трендові речі у свій повсякденний стиль, розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram стиліста.
Це класика, яка об'єднує строгість і розслабленість одночасно. Такий костюм додає об'єму і водночас впевненості.
Як носити:
Оверсайз-костюм легко адаптується до будь-якої події - від ділових переговорів до вечірніх виходів. Його можна стилізувати з ременем, бралетом, аксесуарами - щоразу матиме інакший вигляд.
Андре Тан розповів про трендові речі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Краватка, за словами Андре Тана, не тільки чоловічий аксесуар.
"Особливо вона актуальна в поєднанні з базовою сорочкою або жакетом. Це елемент, який надає індивідуальності та підкреслює професіоналізм", - наголосив Тан.
Як носити краватку:
Андре Тан розповів, як носити краватку (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Лофери, дербі, оксфорди - класика чоловічого взуття, яка давно й органічно інтегрувалася в жіночий стиль. Такі моделі надають образу впевненості, сучасності та трохи зухвалості.
Головне - правильно поєднувати їх з іншими елементами гардероба, щоб зберегти баланс між "жорстким" і "ніжним".
За словами стиліста, таке взуття можна поєднувати з жіночними елементами: мініспідницями, кольоровими гольфами та сукнями.
Андре Тан розповів про речі з чоловічого гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Сучасна альтернатива жакету в неформальному бізнес-контексті.
"Головне - зберігати баланс, тому що він поєднується з більш стриманими базовими речами", - підкреслив Тан.
З чим носити:
Андре Тан розповів про стильні луки (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Тепер в офісний гардероб можна додати не тільки звичні об'ємні сумки, а й портфелі, натхненні чоловічим стилем.
"Краще обирати максимально строгі, геометричні форми та поєднувати їх з оверсайз-костюмами або ретро-луками з деніму", - зазначив Тан.
Андре Тан про речі з чоловічого гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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