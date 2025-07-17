Галстук, портфель и лоферы: Андре Тан рассказал о мужских вещах в женском гардеробе
Известный дизайнер Андре Тан поделился секретами стиля, рассказав о том, какие мужские элементы гардероба могут стать стильными акцентами в женских образах. По его словам, галстук, портфель, лоферы и другие вещи помогут создать современный, уверенный и гармоничный лук.
Как легко интегрировать эти трендовые вещи в свой повседневный стиль, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста.
Костюм в стиле оверсайз
Это классика, которая объединяет строгость и расслабленность одновременно. Такой костюм придает объема и в то же время уверенность.
Как носить:
- с белой футболкой - стильный casual-лук
- с рубашкой и туфлями- лодочками - вариант для офиса или встречи
- с кроссовками - идеальный street style.
Оверсайз-костюм легко адаптируется к любому событию - от деловых переговоров до вечерних выходов. Его можно стилизовать с ремнем, бралетом, аксессуарами - каждый раз будет выглядеть иначе.
Андре Тан рассказал про трендовые вещи (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Галстук
Галстук, по словам Андре Тана, не только мужской аксессуар.
"Особенно он актуален в сочетании с базовой рубашкой или жакетом. Это элемент, который придает индивидуальности и подчеркивает профессионализм", - подчеркнул Тан.
Как носить галстук:
- с белой рубашкой и жакетом - идеальный вариант для офисного шика
- в стиле преппи - с жилетом, плиссированной юбкой и лоферами
- как акцент на фоне базовых вещей - например, с футболкой и брюками
- с мини-платьем - для дерзкого вечернего образа.
Андре Тан рассказал, как носить галстук (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Мужская обувь
Лоферы, дерби, оксфорды - классика мужской обуви, которая давно и органично интегрировалась в женский стиль. Такие модели придают образу уверенности, современности и немного дерзости.
Главное - правильно сочетать их с другими элементами гардероба, чтобы сохранить баланс между "жестким" и "нежным".
По словам стилиста, такую обувь можно сочетать с женственными элементами: мини-юбками, цветными гольфами и платьями.
Андре Тан рассказал про вещи из мужского гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Оверсайз-бомберы
Современная альтернатива жакету в неформальном бизнес-контексте.
"Главное - сохранять баланс, потому что он сочетается с более сдержанными базовыми вещами", - подчеркнул Тан.
С чем носить:
- с джинсами или брюками карго
- с юбкой мини или миди
- с платьем
- с классическими брюками или костюмами
- с легинсами и велосипедками.
Андре Тан рассказал про стильные луки (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Рабочий портфель
Теперь в офисный гардероб можно добавить не только привычные объемные сумки, но и портфели, вдохновленные мужским стилем.
"Лучше выбирать максимально строгие, геометрические формы и сочетать их с оверсайз-костюмами или ретро-луками из денима", - отметил Тан.
Андре Тан про вещи из мужского гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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