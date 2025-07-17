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Галстук, портфель и лоферы: Андре Тан рассказал о мужских вещах в женском гардеробе

Четверг 17 июля 2025 13:04
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Галстук, портфель и лоферы: Андре Тан рассказал о мужских вещах в женском гардеробе Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный дизайнер Андре Тан поделился секретами стиля, рассказав о том, какие мужские элементы гардероба могут стать стильными акцентами в женских образах. По его словам, галстук, портфель, лоферы и другие вещи помогут создать современный, уверенный и гармоничный лук.

Как легко интегрировать эти трендовые вещи в свой повседневный стиль, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста.

Костюм в стиле оверсайз

Это классика, которая объединяет строгость и расслабленность одновременно. Такой костюм придает объема и в то же время уверенность.

Как носить:

  • с белой футболкой - стильный casual-лук
  • с рубашкой и туфлями- лодочками - вариант для офиса или встречи
  • с кроссовками - идеальный street style.

Оверсайз-костюм легко адаптируется к любому событию - от деловых переговоров до вечерних выходов. Его можно стилизовать с ремнем, бралетом, аксессуарами - каждый раз будет выглядеть иначе.

Галстук, портфель и лоферы: Андре Тан рассказал о мужских вещах в женском гардеробе

Андре Тан рассказал про трендовые вещи (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Галстук

Галстук, по словам Андре Тана, не только мужской аксессуар.

"Особенно он актуален в сочетании с базовой рубашкой или жакетом. Это элемент, который придает индивидуальности и подчеркивает профессионализм", - подчеркнул Тан.

Как носить галстук:

  • с белой рубашкой и жакетом - идеальный вариант для офисного шика
  • в стиле преппи - с жилетом, плиссированной юбкой и лоферами
  • как акцент на фоне базовых вещей - например, с футболкой и брюками
  • с мини-платьем - для дерзкого вечернего образа.

Галстук, портфель и лоферы: Андре Тан рассказал о мужских вещах в женском гардеробе

Андре Тан рассказал, как носить галстук (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мужская обувь

Лоферы, дерби, оксфорды - классика мужской обуви, которая давно и органично интегрировалась в женский стиль. Такие модели придают образу уверенности, современности и немного дерзости.

Главное - правильно сочетать их с другими элементами гардероба, чтобы сохранить баланс между "жестким" и "нежным".

По словам стилиста, такую обувь можно сочетать с женственными элементами: мини-юбками, цветными гольфами и платьями.

Галстук, портфель и лоферы: Андре Тан рассказал о мужских вещах в женском гардеробе

Андре Тан рассказал про вещи из мужского гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Оверсайз-бомберы

Современная альтернатива жакету в неформальном бизнес-контексте.

"Главное - сохранять баланс, потому что он сочетается с более сдержанными базовыми вещами", - подчеркнул Тан.

С чем носить:

  • с джинсами или брюками карго
  • с юбкой мини или миди
  • с платьем
  • с классическими брюками или костюмами
  • с легинсами и велосипедками.

Галстук, портфель и лоферы: Андре Тан рассказал о мужских вещах в женском гардеробе

Андре Тан рассказал про стильные луки (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Рабочий портфель

Теперь в офисный гардероб можно добавить не только привычные объемные сумки, но и портфели, вдохновленные мужским стилем.

"Лучше выбирать максимально строгие, геометрические формы и сочетать их с оверсайз-костюмами или ретро-луками из денима", - отметил Тан.

Галстук, портфель и лоферы: Андре Тан рассказал о мужских вещах в женском гардеробе

Андре Тан про вещи из мужского гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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