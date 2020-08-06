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Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 7 грузовиков с помощью

Донбасс, Четверг 06 августа 2020 17:23
Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 7 грузовиков с помощью
Фото: гуманитарная помощь от МККК (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Грузовики пересекли КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская"

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь для мирных жителей. На оккупированную территорию через пункты пропуска "Станица Луганская" и "Новотроицкое" сегодня последовали 7 грузовиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, мирным жителям оккупированной территории отправили 13 тонн средств для стирки, необходимых вещей для детей, защитные очки и хирургические маски, а также 60 тонн продуктовых наборов.

Напомним, в начале июля Германия профинансировала работу Всемирной организации здравоохранения на оккупированной территории Донбасса; немецкое правительство выделило дополнительно 1 млн евро.

Кроме того, в апреле Европейский союз выделил 13 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе; средства будут направлены на ремонт разрушенных школ и больниц, а также на обеспечение основных потребностей мирного населения.

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