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ЕС выделил еще 13 млн евро пострадавшим от конфликта на Донбассе

Новости » Политика     16.04.2020 - 15:01
ЕС выделил еще 13 млн евро пострадавшим от конфликта на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/pgoscesmm)

Деньги пойдут на восстановление школ и больниц

Европейский союз выделил еще 13 млн евро пострадавшим от конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что принято решение выделить 13 миллионов евро для поддержки наиболее уязвимых категорий людей, которые пострадали от военных действий.

"Европейский союз полностью солидарен с людьми на востоке Украины. Помощь ЕС помогает уязвимым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, такие как здравоохранение и водоснабжение. Доступ к таким услугам еще более важен перед лицом вспышки коронавируса. ЕС поддерживает людей по обе стороны линии соприкосновения", - заявил комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Средства будут направлены на ремонт разрушенных школ и больниц, а также на обеспечение основных потребностей, таких как образование и водоснабжение. ЕС также призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к оккупированным районам Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент предложит направить миротворцев на Донбасс. Речь идет о миссии под руководством Евросоюза, которая может взять под контроль участок границы с Российской Федерацией.

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