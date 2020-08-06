Червоний Хрест відправив на окупований Донбас 7 вантажівок з допомогою

Фото: гуманітарна допомога від МКЧХ (dpsu.gov.ua)

Вантажівки перетнули КПВВ "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська"

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на окуповану територію Донецької та Луганської областей гуманітарну допомогу для мирних мешканців. На окуповану територію через пункти пропуску "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке" сьогодні прослідували 7 вантажівок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, мирним жителям окупованої території відправили 13 тонн засобів для прання, необхідних речей для дітей, захисні окуляри та хірургічні маски, а також 60 тонн продуктових наборів.

Нагадаємо, на початку липня Німеччина профінансувала роботу Всесвітньої організації охорони здоров'я на окупованій території Донбасу; німецький уряд виділив додатково 1 млн євро.

Крім того, у квітні Європейський союз виділив 13 млн євро на допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі; кошти будуть спрямовані на ремонт зруйнованих шкіл і лікарень, а також на забезпечення основних потреб мирного населення.