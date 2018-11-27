Червоний Хрест обіцяє сприяти доступу до захоплених моряків

Червоний Хрест також докладе зусиль до надання допомоги пораненим
Міжнародний комітет Червоного Хреста сприятиме доступу до захоплених після атаки на українські кораблі моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ Павла Клімкіна у Twitter.
За словами Клімкіна, він з ранку провів переговори з головою Червоного Хреста Петером Маурером. Він також зазначив, що гуманітарна організація докладе всіх зусиль для забезпечення доступу до захоплених моряків і надання їм необхідної медичної допомоги.
Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.
Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.
"Зв'язку з ними немає. Інформацію про поранених ми отримали через Червоний Хрест", - сказав він і припустив, що поранені українські моряки можуть бути розосереджені по лікарнях Керчі або навіть за містом.