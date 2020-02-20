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Красный Крест направил на Донбасс 11 грузовиков гуманитарной помощи

Новости » Общество     20.02.2020 - 10:19
Красный Крест направил на Донбасс 11 грузовиков гуманитарной помощи
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

Грузовики пересекли КПВВ "Новотроицкое"

Международный комитет Красно Креста отправил на оккупированные территории Донбасса более 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничников, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от организации.

Общий вес продуктовых наборов, которые Красный Крест передал жителями оккупированных территорий, составляет 200 тонн.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам развития мира Розмари Дикарло сообщала, что в 2020 году ООН необходимо 158 млн долларов для оказания помощи населению на Донбассе. Всего гуманитарной помощи нуждаются около 3,4 млн человек на востоке Украины.

Также РБК-Украина писало, что в 2020 году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса.

Кроме того, ООН предупредила об увеличении количества людей, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Отмечалось, что в 2020 году будут нуждаться в 168 млн людей на планете.

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