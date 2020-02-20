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Червоний Хрест направив на Донбас 11 вантажівок гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 10:19
Червоний Хрест направив на Донбас 11 вантажівок гуманітарної допомоги
Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

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Міжнародний комітет Червоно Хреста відправив на окуповані території Донбасу понад 10 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, сьогодні через контрольний пункт в'їзду-виїзду проїхали 11 вантажівок з гуманітарною допомогою від організації.

Загальна вага продуктових наборів, які Червоний Хрест передав жителями окупованих територій, становить 200 тонн.

Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло повідомляла, що у 2020 році ООН необхідно 158 млн доларів для надання допомоги населенню на Донбасі. Всього гуманітарної допомоги потребують близько 3,4 млн осіб на сході України.

Також РБК-Україна писало, що у 2020 році уряд Німеччини виділить 850 млн євро на гуманітарні проєкти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним мешканцям Донбасу.

Крім того, ООН попередила про збільшення кількості людей, які потребують гуманітарної допомоги. Зазначалося, що у 2020 році будуть потребувати 168 млн людей на планеті.

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