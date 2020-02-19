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В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН

Новости » Общество     19.02.2020 - 03:49
В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН
Фото: Розмари Дикарло (flickr.com/unwomen)

В ООН подсчитали, что для помощи двум миллионам жителей нужно 158 миллионов долларов

В 2020-м году ООН необходимо 158 млн долларов для оказания помощи населению на Донбассе. Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, передает РБК-Украина.

Она отметила, что всего в помощи нуждаются около 3,4 млн человек на востоке Украины.

"Гражданское население платит самую высокую цену в этом кризисе. 3,4 миллиона включая стариков, детей и людей с инвалидностью нуждаются в гуманитарной помощи и услугах по защите... План гуманитарного реагирования в 2020-м году потребует 158 миллионов долларов с тем, чтобы оказать помощь двум миллионам людей", - заявила Дикарло.

Она добавила, что с 2014 года ООН и партнеры смогли оказать помощь 1 миллиону лиц ежегодно, оказывая спасающую жизнь помощь.

"Однако это меньше трети всего числа населения, которое нуждается в помощи", - сказала Дикарло.

Замгенсека ООН также отметила, что в прошлом году от военных действий пострадали школы и объекты водоснабжения.

"В 2019 году зафиксировано 50 инцидентов, в результате которых пострадали образовательные объекты. Это увеличение на 200% по сравнению с 2018 годом; 88 инцидентов при которых подверглись атакам объекты водоснабжения вблизи линии соприкосновения. Нападения на гражданскую инфраструктуру должны прекратится", - резюмировала Дикарло.

Напомним, по данным ООН, за прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских: 27 погибших и 140 раненых.

Заседание Совбеза ООН состоялось 18 феравля 2020, после того, как утром вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции.

За год РФ направила на оккупированный Донбасс более 4 тыс. тонн боеприпасов, - Кислица США в Совбезе ООН: Россия нарушает минские соглашения и подпитывает конфликт на Донбассе
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