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Красный Крест доставил на Донбасс еще 385 тонн гумпомощи

Новости » Общество    14.12.2018 - 09:49
Красный Крест доставил на Донбасс еще 385 тонн гумпомощи
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

На оккупированные территории проследовало 20 грузовиков

Миссия Международного комитета Красного Креста направила очередную партию гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 20 грузовиков с гуманитарной помощью от миссии Красного Креста. Всего было оформлено груз весом более 385 тонн.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 13 декабря, пересекли более 41,5 тыс. лиц.

Ранее РБК-Украина сообщало, 12 декабря миссия Международного комитета Красного Креста направила 8 грузовиков гуманитарной помощи. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, строительные материалы и одежду общим весом более 147 тонн.

Кроме того, с конца ноября Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс еще более 380 тонн гуманитарной помощи.

РБК-Украина сообщало, что на контрольном пункте вьезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская", которое на линии разграничения на Донбассе, улучшили условия прохождения контроля.

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