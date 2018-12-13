Красный Крест доставил на Донбасс очередную гумпомощь

Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

В частности, на Донбасс направили стройматериалы и одежду

Миссия Международного комитета Красного Креста направила очередную партию гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.

Как отмечается, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированной территории Украины проследовали 8 грузовиков от миссии Красного Креста.

Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, строительные материалы и одежду общим весом более 147 тонн.

Напомним, в конце ноября Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс еще более 380 тонн гуманитарной помощи.

РБК-Украина сообщало, что на контрольном пункте вьезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" улучшили условия прохождения контроля.

Кроме того, пророссийские боевики 9 декабря обстреляли жилые дома на Донбассе. Было зафиксировано как минимум восемь разрушенных жилых домов на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Пивденном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка.