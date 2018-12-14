Червоний Хрест доставив на Донбас ще 385 тонн гумдопомоги

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На окуповані території прослідувало 20 вантажівок

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила чергову партію гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 20 вантажівок з гуманітарною допомогою від місії Червоного Хреста. Загалом було оформлено вантаж вагою понад 385 тонн.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 13 грудня, перетнули понад 41,5 тис. осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, 12 грудня місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила 8 вантажівок гуманітарної допомоги. Вантажівки перевозили для жителів Донецької області продуктові та гігієнічні набори, канцелярські приладдя, будівельні матеріали та одяг загальною вагою більше 147 тонн.

Крім того, наприкінця листопада Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас ще понад 380 тонн гуманітарної допомоги.

РБК-Україна повідомляло, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська", що на лінії розмежування на Донбасі, покращили умови проходження контролю.