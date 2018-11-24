Красный Крест доставил на Донбасс еще более 380 тонн гумпомощи

Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

Гуманитарные организации направили в ОРДЛО продуктовые и гигиенические наборы

Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс еще более 380 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на оккупированный Донбассе проехал 21 грузовик с гуманитарной помощью от Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ Московского патриархата по делам семьи. Пограничники уточнили, что всего было оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы.

Напомним, вчера сообщалось, что в двух районах оккупированного Донецка вторые сутки не было воды. В частности, по данным "Радио Свобода", утром 22 ноября жителям Петровского и Кировского районов, которые находятся ближе к линии разграничения, отключили холодную и горячую воду. До этого оккупационная власть предупреждала о плановом сокращении подачи воды на 25% в связи с ремонтами на Донецкой фильтровальной станции. Однако в соцсетях жители жаловались на полное отсутствие воды.

Отметим, по данным штаба ООС, за минувшие сутки на Донбассе в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных.