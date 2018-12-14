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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 41 тыс. человек

Новости » Общество    14.12.2018 - 09:19
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 41 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Утром все пункты пропуска открылись по графику

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 13 декабря, пересекли свыше 41,5 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что за минувшие сутки через КПВВ проследовало 41,5 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

  • "Майорское" - 9130 человек и 1025 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 8940 человек и 1440 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8300 человек и 1505 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3705 человек и 850 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 11390 человек.

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, в зоне операции О'объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 13 декабря погибли двое украинских военных. Кроме того, вчера боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из минометов в районе хутора Свободный, Водяного, Гнутового.

Ранее сообщалось, что на контрольном пункте вьезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская", что на линии разграничения на Донбассе, улучшили условия прохождения контроля.

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