На "Станице Луганской" улучшили условия прохождения контроля

Фото: КПВВ "Станица Луганская" (twitter.com/vadym_chernysh)

На линии разграничения КПВВ "Станица Луганская" подготовили к зиме

В контрольном пункте везду-выезда (КПВВ) "Станица Луганская", который на линии разграничения на Донбассе, улучшили условия прохождения контроля. Об этом в Twitter сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, передает РБК-Украина.

По словам министра, Украина со своей стороны создала все условия для обеспечения доступа к гуманитарным нуждам граждан во время пересечения линии разграничения.

"Большинство реконструированных украинских КПВВ лучше, чем в тех странах, где были конфликты, которые мы посещали", - написал черныш в Twitter.

Он также добавил, что более двух лет МинВОТ пытается договориться в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске об открытии нового КПВВ в г.Золотое на линии разграничения в Луганской области.

"КПВВ в г.Золотое было бы автомобильным пунктом пропуска в Луганской области. Со стороны подконтрольной Украине территории КПВВ полностью готово к работе с марта 2016, однако вопрос его открытия безосновательно блокируется Россией", - отметил Черныш.

Напомним, вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед КПВВ "Марьинка" под Донецком. В частности, в 21:35 со стороны оккупированной Александровки боевики открыли огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по позициям пограничников.