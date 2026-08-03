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У Красноярську перед візитом Путіна різко подешевшав бензин

22:44 03.08.2026 Пн
2 хв
Разом з падінням цін АЗС скасували й ліміт на обсяг продажу в одні руки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: АЗС в Росії(Getty Images)

У російському Красноярську перед візитом російського диктатора Володимира Путіна на автозаправних станціях різко впали ціни на пальне. Крім того, зникли й обмеження на його продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Місцеві жителі повідомили, що разом із падінням цін на 20-25 рублів АЗС скасували й ліміти на обсяг пального, яке відпускають в одні руки.

Ексдепутат міської ради Красноярська Ігор Гриньов розповів, що працівники заправок підтверджують термінове завезення бензину з сусідніх областей: марки А-92 та А-98 екстрено привезли з Омська, а А-95 - з Ачинська.

Водночас у компанії "Красноярськнафтопродукт" зниження цін пояснили "тимчасовим поліпшенням логістики" та надходженням додаткового обсягу пального. На підприємстві одразу попередили: завезені запаси обмежені, і після їх вичерпання вартість бензину знову зросте.

Аналогічна ситуація сталася і півтора тижні тому під час поїздки російського диктатора до Іркутська. Тоді на всіх АЗС міста також раптово та синхронно подешевшав бензин.

Нагадаємо, за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це дефіцит пального відчули приблизно 50 мільйонів жителів РФ.

Зазначимо, удари по російських НПЗ у тилу призвели не лише до перебоїв із пальним на заправках, а й почали позначатися на економіці країни. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на вартість товарів і послуг.

Водночас російський диктатор визнав наявність проблем із забезпеченням пальним, але при цьому заявив, що ситуація нібито "не є критичною".

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяАЗСБензин