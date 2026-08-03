В Красноярске перед визитом Путина резко подешевел бензин

В российском Красноярске перед визитом российского диктатора Владимира Путина на автозаправочных станциях резко упали цены на топливо. Кроме того, исчезли и ограничения на его продажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Местные жители сообщили, что вместе с падением цен на 20-25 рублей АЗС отменили и лимиты на объем топлива, отпускаемого в одни руки.
Эксдепутат горсовета Красноярска Игорь Гринев рассказал, что работники заправок подтверждают срочный завоз бензина из соседних областей: марки А-92 и А-98 экстренно привезли из Омска, а А-95 - из Ачинска.
В то же время в компании "Красноярскнефтепродукт" снижение цен объяснили "временным улучшением логистики" и поступлением дополнительного объема горючего. На предприятии сразу предупредили: ввезенные запасы ограничены, и после их исчерпания стоимость бензина снова вырастет.
Аналогичная ситуация произошла и полторы недели назад во время поездки российского диктатора в Иркутск. Тогда на всех АЗС города внезапно и синхронно подешевел бензин.
Напомним, за последние два месяца украинские беспилотники вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Из-за этого дефицит топлива почувствовали около 50 миллионов жителей РФ.
Отметим, удары по российским НПЗ в тылу привели не только к перебоям с топливом на заправках, но и начали отражаться на экономике страны. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что топливный кризис уже влияет на стоимость товаров и услуг.
В то же время российский диктатор признал наличие проблем с обеспечением топливом, но при этом заявил, что ситуация якобы "не является критической".