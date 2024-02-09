UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Краснодарському краї горить НПЗ (відео)

Ілюстративне фото: у Краснодарському краї горить НПЗ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Краснодарському краї горить нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

За словами рятувальників, пожежа сталася приблизно о 2-й годині ночі.

"За інформацією ЄДДС Сіверського району, близько 2 години ночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського НПЗ", - повідомляє оперштаб регіону.

Наразі пожежа загашена. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

"До 3 години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", - повідомили рятувальники.

Пожежі в Росії

Раніше ми писали про пожежу у житловому будинку в Москві. Займання охопило площу понад 4 тисячі квадратних метрів.

Також ми писали, що вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ 8 лютого. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

До речі, у Білгороді 7 лютого спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаКраснодарский крайВійна в Україні