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У Пермському краї РФ через вибух на газопроводі спалахнула велика пожежа (відео)

Куєда, Четвер 08 лютого 2024 19:51
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У Пермському краї РФ через вибух на газопроводі спалахнула велика пожежа (відео) Архівне фото: У Пермському краї РФ через вибух на газопроводі спалахнула велика пожежа (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Пермському краї Росії сьогодні, 8 лютого, вибухнув газопровід і спалахнула велика пожежа. Є постраждалі серед людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Вантажний поїзд загорівся після вибуху на газопроводі в Пермському краї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався в селищі Куєда. Там горять 3 цистерни у складі та житловий будинок.

Пізніше стало відомо, що пожежу після вибуху на газопроводі в Пермському краї поки не вдається загасити.

Наразі відомо про 1 постраждалого, його госпіталізовано з опіками.

Свіжа інформація

ЗМІ повідомляють, що вже шістьох людей доправили до лікарні після потужної пожежі в пермському селищі Куєда. Вщент згоріли три будинки. Для допомоги в ліквідації загоряння на газопроводі направлено пожежний поїзд, що включає в себе цистерни з водою і піноутворювач.

За уточненими даними, подія не належить до залізничної інфраструктури і не впливає на рух поїздів. Загоряння вже локалізовано.

Інциденти в Росії

Вчора у Росії на Воткінському заводі, що знаходиться під Іжевськом, пролунав потужний вибух. Після цього почалася сильна пожежа.

Також у російському Бєлгороду у середу, 7 лютого, спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій нібито через "приліт".

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