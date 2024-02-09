У Москві горить житловий будинок: мешканців евакуювали
У Москві спалахнув житловий будинок. Пожежі присвоєно підвищений ранг.
Про це повідомляє РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використані джерела: Telegram-канали SHOT, MASH, BAZA, ТАСС та МНС Росії.
"Горить дах житлового шестиповерхового будинку на Ленінградському проспекті в районі метро Аеропорт у Москві. Загорянню присвоєно третій ранг складності з п'яти. Жителів евакуювали", - повідомили джерела.
У МНС заявили, що площа займання становить 4000 квадратних метрів.
"У Москві площа пожежі збільшилася до 4 000 квадратних метрів. На місці проводиться евакуація жителів. До ліквідації пожежі залучено понад 130 фахівців та 41 одиницю техніки, направлено 2 вертольоти Ка-32 Московського авіаційного центру". - повідомили у МНС.
У мережі з'явилося фото гасіння пожежі гелікоптером "Ка-32".
Фото: гасіння пожежі гелікоптером "Ка-32" (t.me/shot_shot/62314)
Департамент транспорту Москви повідомив про обмеження руху вулицею Черняховського.
"Рух вулицею Черняховського в Москві біля станції метро "Аеропорт" перекрито через масштабну пожежу", - повідомив Дептранс.
Також стало відомо про обвалення горища палаючого будинку.
"Обвалення горища почалося в будинку, що горить на півночі Москви, повідомили в оперативних службах", - повідомив Telegram-канал ТАСС.
Рятувальники продовжують ліквідувати пожежу.
Пожежі в Росії
Раніше ми писали, що 8 лютого вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ. Спалахнула пожежа, є постраждалі.
До речі, у Білгороді 7 лютого спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".
Також наприкінці січня сталася масштабна пожежа на складі у Свердловській області Росії.
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