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У Бєлгороді пожежа на заводі: росіяни кажуть про "приліт"

Бєлгород, Росія, Середа 07 лютого 2024 16:25
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У Бєлгороді пожежа на заводі: росіяни кажуть про "приліт" Фото: у Бєлгороді пожежа на заводі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російському Бєлгороду у середу, 7 лютого, спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій нібито через "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, снаряд нібито потрапив у котельню заводу ЖБК-1 та цех металовиробів.

Також росіяни заявили, що боєприпас влучив в кабіну вантажівки, кількість постраждалих невідома.

Інциденти у Бєлгородській області РФ

З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну в Бєлгородській області РФ регулярно відбуваються різні інциденти - вибухи, падіння гелікоптерів та ін.

Так, минулого року російська авіація кілька разів "втрачала" власні снаряди. Тоді ж літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу. Через деякий час у місті виявили ще кілька снарядів.

Крім того, 29 січня російські літаки знову "впустили" дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області.

Також повідомлялося, що того ж дня український дрон у Бєлгородській області вразив автомобіль із боєприпасами. Росіяни злякалися наслідків та почали вигадувати нібито "планове знищення боєприпасів".

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Російська Федерація Пожежа Бєлгород
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