RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Краснодарском крае горит НПЗ (видео)

Иллюстративное фото: в Краснодарском крае горит НПЗ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод. Жители перед возгоранием слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

По словам спасателей, пожар случился примерно в 2 часа ночи.

"По информации ЕДДС Северского района, в районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ", - сообщает оперштаб региона.

На данный момент пожар потушен. Пострадавших, в результате пожара нет.

"К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", - сообщили спасатели.

Пожары в России

Ранее мы писали о пожаре в жилом доме в Москве. Возгорание охватило площадь более 4 тысяч квадратных метров.

Также мы писали что взрыв произошел на газопроводе в Пермском крае РФ 8 февраля. Вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

К слову, в Белгороде 7 февраля вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций. Россияне заявили о "прилете".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарКраснодарский крайВойна в Украине