Південь Росії охопили бурі: знищені залізничні шляхи та затоплені узбережжя
На Краснодарський край РФ обрушились потужні буревії. Прибережжя знищене приливними хвилями, а залізничні шляхи пошкоджені внаслідок падіння дерев.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Так, очевидці у Сочі повідомляють про потужні хвилі, які повсюдно затопили прибережні зони, змиваючи все на своєму шляху. Вода із моря буквально просочується крізь будинки, роблячи переміщення в деяких регіонах міста неможливим.
Зокрема, про значні руйнування повідомляють в Адлерському районі, що в Сочі. Водночас в Новоросійську розмило пляж і затопило дорогу. Вода зносила дерева та підтопила будинки.
Як повідомляють розЗМІ, також негода викинула на мілину поряд з Анапою суховантаж Blue Shark, що йшов під прапором Беліза. Зараз корабель знаходиться приблизно за 150 метрів від пляжу.
Крім того, повідомляється і про значні руйнування залізничного сполучення. Так, на одну з контактних ліній залізничних колій впало дерево, а ще одне звалилося на зупинку, де в той момент перебували люди. Наразі відомо, що через негоду у Краснодарському краї затримано близько 50 поїздів.
Буря в РФ та на окупованих територіях
Сьогодні також стало відомо про те, що Берингове море вийшло із берегів. У результаті, на російській Камчатці виявився затопленим аеропорт.
Також 26 листопада шторм почав вирувати і в Криму. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років.
На тлі негоди окупаційна влада Криму заявила, що майже 500 тисяч жителів залишились без світла.
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