Південь Росії охопили бурі: знищені залізничні шляхи та затоплені узбережжя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, очевидці у Сочі повідомляють про потужні хвилі, які повсюдно затопили прибережні зони, змиваючи все на своєму шляху. Вода із моря буквально просочується крізь будинки, роблячи переміщення в деяких регіонах міста неможливим.

Зокрема, про значні руйнування повідомляють в Адлерському районі, що в Сочі. Водночас в Новоросійську розмило пляж і затопило дорогу. Вода зносила дерева та підтопила будинки.

Як повідомляють розЗМІ, також негода викинула на мілину поряд з Анапою суховантаж Blue Shark, що йшов під прапором Беліза. Зараз корабель знаходиться приблизно за 150 метрів від пляжу.

Крім того, повідомляється і про значні руйнування залізничного сполучення. Так, на одну з контактних ліній залізничних колій впало дерево, а ще одне звалилося на зупинку, де в той момент перебували люди. Наразі відомо, що через негоду у Краснодарському краї затримано близько 50 поїздів.