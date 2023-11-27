Берингове море вийшло з берегів, затопивши аеропорт на Камчатці (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Amur Mash.

"Берингове море вийшло з берегів і затопило камчатський аеропорт Тілічікі", - пише ресурс.

Як уточнюють у Telegram-каналі аеродром знаходиться поряд із затокою Корфа. Через циклон вода там накрила злітно-посадкову смугу.

"Рейси тимчасово припинені. Пасажирів, які прямували до Петропавловська-Камчатського, планують доставити на вертольотах Мі-8", - пише Mash.

У МНС Росії, ймовірно, намагаючись заспокоїти росіян, які опинилися в пастці, заявляють, що нібито "вода потихеньку зменшується і через пару днів авіасполучення буде відновлено".

Як повідомлялося, 26 листопада тимчасово окупований Крим накрив потужний шторм. Морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі Євпаторії. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років. Крім того, потужно штормить і на півдні Росії. Там штормом змиває вдома, а вулицями, наприклад, Сочі, течуть справжні річки. При цьому хвилі часом досягають метра заввишки.