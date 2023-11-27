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Юг России охватили бури: уничтожены железнодорожные пути и затоплены побережья

Россия, Понедельник 27 ноября 2023 12:23
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Юг России охватили бури: уничтожены железнодорожные пути и затоплены побережья Фото: шторм накрыл прибрежную часть Сочи (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

На Краснодарский край РФ обрушились мощные ураганы. Побережье уничтожено приливными волнами, а железнодорожные пути повреждены в результате падения деревьев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, очевидцы в Сочи сообщают о мощных волнах, которые повсеместно затопили прибрежные зоны, смывая все на своем пути. Вода из моря буквально проникает через дома, делая перемещение в некоторых регионах города невозможным.

В частности, о значительных разрушениях сообщают в Адлерском районе, что в Сочи. В то же время в Новороссийске размыло пляж и затопило дорогу. Вода сносила деревья и подтопила дома.

Как сообщают росСМИ, также непогода выбросила на мель рядом с Анапой сухогруз Blue Shark, курсирующий под флагом Белиза. Сейчас корабль находится примерно в 150 метрах от пляжа.

Кроме того, сообщается и о значительных разрушениях железнодорожного сообщения. Так, на одну из контактных линий железнодорожных путей упало дерево, а еще одно рухнуло на остановку, где в тот момент находились люди. Известно, что из-за непогоды в Краснодарском крае задержано около 50 поездов.

Буря в РФ и на оккупированных территориях

Сегодня стало известно о том, что Берингово море вышло из берегов. В результате, на российской Камчатке оказался затоплен аэропорт.

Также 26 ноября шторм начал бурлить и в Крыму. Из-за большой силы его уже окрестили самой большой бурей за последние 100 лет.

На фоне непогоды оккупационные власти Крыма заявили, что почти 500 тысяч жителей остались без света.

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Российская Федерация Вячеслав Негода Краснодарский край Сочи
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