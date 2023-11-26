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Окупаційна влада Криму заявила, що майже 500 тисяч жителів залишились без світла

Крим, Неділя 26 листопада 2023 23:44
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Окупаційна влада Криму заявила, що майже 500 тисяч жителів залишились без світла Фото: У Криму майже 500 тисяч жителів залишились без світла (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В тимчасово окупованому Криму через негоду майже 500 тисяч жителів залишились без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційного радника глави Криму Олега Крючкова в Telegram.

"Відключені лінії електропередачі 10кВ - 166, ТП-1185, 0.4-365, населення - 498 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що серед найбільш постраждалих районів півострова - Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський, Ленінський.

Окупаційний губернатор Севастополя заявив, що під час сильного вітру 3 людини отримали поранення. З його слів, через негоду впали 63 дерева, 3 рекламні щити, пошкоджено покрівлі 20 будинків, фасади 3 будівель, 17 транспортних засобів. Він також додав, що пік шторму ще попереду.

У мережі поширюють кадри обстановки в Криму, де без світла через негоду залишилися майже півмільйона людей:

Потужний шторм в Криму

26 листопада тимчасово окупований Крим накрив потужний шторм. Внаслідок негоди в Євпаторії море змило всі окопи, які вирили на пляжі російські військові.

Під Балаклавою через сильний вітер було зруйновано пляж Золотий, а в Саках перебитий газопровід. У селищі Героївське Керченського району через шторм 40 будинків заблокувало.

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