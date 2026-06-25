Краснодарський край РФ атакували дрони: горить Полтавська нафтобаза

НП на нафтобазі базі підтвердив у ніч на 25 червня голова Красноармійського району Олександр Харитонов. У російському месенджері "Макс" він написав, що на нафтобазу впали уламки збитого дрону.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА на Полтавській нафтобазі сталося займання. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - передають OSINT-канали слова чиновника.

Харитонов додав, що рух автодорогою, що з'єднує станицю Полтавську та хутір Трудоболіківський, тимчасово перекрито.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, принаймні на офіційному каналі в Telegram, нічого не написав про те, що сталося.

Відомо, що Полтавська нафтобаза є регіональним об'єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.