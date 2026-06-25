Краснодарський край РФ атакували дрони: горить Полтавська нафтобаза

Краснодарський край РФ обстріляли безпілотники, в результаті спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
НП на нафтобазі базі підтвердив у ніч на 25 червня голова Красноармійського району Олександр Харитонов. У російському месенджері "Макс" він написав, що на нафтобазу впали уламки збитого дрону.
"Внаслідок падіння уламків БПЛА на Полтавській нафтобазі сталося займання. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - передають OSINT-канали слова чиновника.
Харитонов додав, що рух автодорогою, що з'єднує станицю Полтавську та хутір Трудоболіківський, тимчасово перекрито.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, принаймні на офіційному каналі в Telegram, нічого не написав про те, що сталося.
Відомо, що Полтавська нафтобаза є регіональним об'єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.
Як відомо, Сили Оборони України значно вплинули на енергогалузь РФ, завдаючи ударів по відповідним нафтовим та газовим об'єктам. У зв'язку з цим агресор вже відчув жорсткий дефіцит палива і, донедавна одним із головних експортерів енергоресурсу, змушений імпортувати його з інших країн.
Наприклад, за даними ЗМІ, РФ просить Казахстан 50 тисяч тонн бензину через кризу з паливом.
Говорячи про нещодавні атаки БпЛА, гучною вважається недавня атака на Московський НПЗ, який у результаті припинив свою роботу щонайменше до 2027 року. На об'єкті спалахнула сильна пожежа після атаки дронів, пошкодивши як сам об'єкт, так і продукцію.