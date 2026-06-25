Краснодарский край РФ атаковали дроны: горит Полтавская нефтебаза

ЧП на нефтебазе подтвердил в ночь на 25 июня глава Красноармейского района Александр Харитонов. В российском мессенджере "Макс" он написал, что на нефтебазу упали обломки сбитого дрона.

"В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы", - передают OSINT-каналы слова чиновника.

Харитонов добавил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по крайней мере на официальном канале в Telegram, ничего не написал о случившемся.

Известно, что Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающим поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров.