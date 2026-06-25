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Краснодарский край РФ атаковали дроны: горит Полтавская нефтебаза

06:48 25.06.2026 Чт
2 мин
Возгорание на нефтебазе подтвердили местные власти
aimg Юлия Маловичко
Краснодарский край РФ атаковали дроны: горит Полтавская нефтебаза Фото: работник МЧС России (Getty Images)
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Краснодарский край РФ обстреляли беспилотники, в результате вспыхнул пожар на территории нефтебазы Полтавская, которая является стратегической для региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

ЧП на нефтебазе подтвердил в ночь на 25 июня глава Красноармейского района Александр Харитонов. В российском мессенджере "Макс" он написал, что на нефтебазу упали обломки сбитого дрона.

"В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы", - передают OSINT-каналы слова чиновника.

Харитонов добавил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по крайней мере на официальном канале в Telegram, ничего не написал о случившемся.

Известно, что Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающим поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров.

Топливынй кризис РФ и дроны

Как известно, Силы Обороны Украины значительно повлияли на энергоотрасль РФ, нанося удары по соотвествующим нефтяным и газовым обьектам. В связи с этим агрессор уже ущутил жесткий дефицит топлива и, будучи до недавних пор одним из главных экспортеров энергоресурса, вынужден импортировать его с других стран.

К примеру, по данным СМИ, РФ просит у Казахстана 50 тысяч тонн бензина из-за кризиса с топливом.

Говоря об атаках БпЛА, особенно нашумевшей считается недавняя атака на Московский НПЗ, который в итоге прекратил свою работу по меньшей мере до 2027 года. На объекте вспыхнул сильный пожар после атаки дронов, повредив как сам объект, так и продукцию.

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