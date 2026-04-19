Краснодарский край РФ атаковали дроны: в Ейске над территорией порта поднялся дым

В ночь с 18 на 19 апреля неизвестные дроны атаковали Краснодарский край России. Вероятной целью беспилотников оказался морской порт в Ейске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по публикациям местных пабликов, атака на регион началась приблизительно в 22:20 (по киевскому времени). Буквально через полчаса в соцсетях стали появляться первые кадры последствий.

В частности, утверждалось, что в Ейске были слышны взрывы в районе порта, а также на кадрах был запечатлен дым.

Чуть позже некоторые Telegram-каналы сославшись на местных жителей писали, что в районе порта возникло не просто задымление, а именно возгорание. Однако власти эту информацию отрицают.

"В Ейске в районе морского порта упали обломки БпЛА Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы", - заявили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.

Других деталей о случившемся пока нет, однако в пабликах писали, что помимо Ейска российская ПВО работала над Сочи и Геленджиком. Информации и возможных последствиях пока не было.