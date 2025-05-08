Кращі виші Миколаєва: куди вступати, щоб потім не пошкодувати

Виші в Миколаєві та області: як обрати й на що звертати увагу

В цілому виші міста Миколаїв та Миколаївської області займають далеко не останнє місце серед освітніх закладів України. Більшість з них входить у рейтинг "Топ-200", що гарантує студентам:

як якісну освіту;

так і можливість подальшого працевлаштування.

Під час вибору майбутньої альма-матер абітурієнтам варто звертати увагу на такі моменти:

форму власності освітнього закладу (державний університет, його філія, приватний університет);

наявність підготовчих освітніх курсів (що збільшує шанси на вступ);

рівень акредитації ЗВО (від нього залежить освітньо-кваліфікаційний рівень, який можна отримати - молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр);

наявні форми навчання за тією чи іншою спеціальністю (денна або заочна, платна або безкоштовна);

можливість отримання післядипломної освіти;

можливість пройти навчання в аспірантурі або докторантурі;

можливість заселення в гуртожиток;

можливість проходження військової кафедри тощо.

Консолідований рейтинг: які ЗВО можна вважати кращими

Щороку інформаційний освітній ресурс "Освіта.ua" складає консолідований рейтинг закладів вищої освіти (ЗВО) України на базі даних провідних авторитетних національних рейтингів:

"Топ-200 Україна";

"Scopus";

"Бал НМТ на контракт".

Згідно з рейтингом закладів вищої освіти Миколаєва та Миколаївської області за 2024 рік, до четвірки найкращих потрапили:

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;

Миколаївський національний аграрний університет.

Найкращі виші Миколаєва та області (інфографіка: osvita.ua/vnz/rating)

Варто зазначити, що цьогорічний рейтинг опубліковано поки ще не було. Проте переважно перелік кращих освітніх закладів з року в рік залишається незмінним.

Знайти конкретний виш та дізнатись більше інформації про нього можна на порталі "Вступ.ОСВІТА.UA".