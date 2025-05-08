Кращі виші Миколаєва: куди вступати, щоб потім не пошкодувати

Вступна кампанія 2025 року стартує зовсім скоро. Тож вже зараз майбутні випускники та абітурієнти вибирають університет, освіта в якому дасть якісні знання та можливість побудувати успішну кар'єру.
Докладніше про те, на що звертати увагу під час вибору університету та які з вишів у Миколаєві та області можна вважати кращими, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В цілому виші міста Миколаїв та Миколаївської області займають далеко не останнє місце серед освітніх закладів України. Більшість з них входить у рейтинг "Топ-200", що гарантує студентам:
Під час вибору майбутньої альма-матер абітурієнтам варто звертати увагу на такі моменти:
Щороку інформаційний освітній ресурс "Освіта.ua" складає консолідований рейтинг закладів вищої освіти (ЗВО) України на базі даних провідних авторитетних національних рейтингів:
Згідно з рейтингом закладів вищої освіти Миколаєва та Миколаївської області за 2024 рік, до четвірки найкращих потрапили:
Варто зазначити, що цьогорічний рейтинг опубліковано поки ще не було. Проте переважно перелік кращих освітніх закладів з року в рік залишається незмінним.
Знайти конкретний виш та дізнатись більше інформації про нього можна на порталі "Вступ.ОСВІТА.UA".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки балів потрібно набрати на НМТ-2025, щоб вступити до вишу, та що робити тим, хто не зміг подолати поріг.
Читайте також про 10 кращих українських вищих навчальних закладів, які увійшли до міжнародного рейтингу 2025 року.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Освіта.ua", "Вступ.ОСВІТА.UA".
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