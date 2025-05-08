Лучшие вузы Николаева: куда поступать, чтобы потом не пожалеть

Вступительная кампания 2025 года стартует совсем скоро. Поэтому уже сейчас будущие выпускники и абитуриенты выбирают университет, образование в котором даст качественные знания и возможность построить успешную карьеру.
Подробнее о том, на что обращать внимание при выборе университета и какие из вузов в Николаеве и области можно считать лучшими, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В целом вузы города Николаев и Николаевской области занимают далеко не последнее место среди образовательных учреждений Украины. Большинство из них входит в рейтинг "Топ-200", что гарантирует студентам:
При выборе будущей альма-матер абитуриентам стоит обращать внимание на такие моменты:
Ежегодно информационный образовательный ресурс "Освіта.ua" составляет консолидированный рейтинг высших учебных заведений (ЗВО) Украины на базе данных ведущих авторитетных национальных рейтингов:
Согласно рейтингу высших учебных заведений Николаева и Николаевской области за 2024 год, в четверку лучших попали:
Стоит отметить, что рейтинг этого года опубликован пока еще не был. Однако преимущественно перечень лучших образовательных учреждений из года в год остается неизменным.
Найти конкретный вуз и узнать больше информации о нем можно на портале "Вступ.ОСВІТА.UA".
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько баллов нужно набрать на НМТ-2025, чтобы поступить в вуз, и что делать тем, кто не смог преодолеть порог.
Читайте также про 10 лучших украинских высших учебных заведений, которые вошли в международный рейтинг 2025 года.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Освіта.ua", "Вступ.ОСВІТА.UA".
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