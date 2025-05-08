Лучшие вузы Николаева: куда поступать, чтобы потом не пожалеть

Вузы в Николаеве и области: как выбрать и на что обращать внимание

В целом вузы города Николаев и Николаевской области занимают далеко не последнее место среди образовательных учреждений Украины. Большинство из них входит в рейтинг "Топ-200", что гарантирует студентам:

как качественное образование;

так и возможность дальнейшего трудоустройства.

При выборе будущей альма-матер абитуриентам стоит обращать внимание на такие моменты:

форму собственности образовательного учреждения (государственный университет, его филиал, частный университет);

наличие подготовительных образовательных курсов (что увеличивает шансы на поступление);

уровень аккредитации ЗВО (от него зависит образовательно-квалификационный уровень, который можно получить - младший специалист, специалист, бакалавр, магистр);

имеющиеся формы обучения по той или иной специальности (дневная или заочная, платная или бесплатная);

возможность получения последипломного образования;

возможность пройти обучение в аспирантуре или докторантуре;

возможность заселения в общежитие;

возможность прохождения военной кафедры и т.д.

Консолидированный рейтинг: какие ЗВО можно считать лучшими

Ежегодно информационный образовательный ресурс "Освіта.ua" составляет консолидированный рейтинг высших учебных заведений (ЗВО) Украины на базе данных ведущих авторитетных национальных рейтингов:

"Топ-200 Україна";

"Scopus";

"Бал НМТ на контракт".

Согласно рейтингу высших учебных заведений Николаева и Николаевской области за 2024 год, в четверку лучших попали:

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;

Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского;

Николаевский национальный аграрный университет.

Лучшие вузы Николаева и области (инфографика: osvita.ua/vnz/rating)

Стоит отметить, что рейтинг этого года опубликован пока еще не был. Однако преимущественно перечень лучших образовательных учреждений из года в год остается неизменным.

Найти конкретный вуз и узнать больше информации о нем можно на портале "Вступ.ОСВІТА.UA".