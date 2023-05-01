Краще за оригінал. В Україні виготовляють запчастини для західної військової техніки, - Резніков

"У нас є три лінії обслуговування і ремонту (техніки, - ред.). Дрібний простий ремонт поточний прямо на полі бою, де наші екіпажі навчені знають як це зробити. Наша задача - забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки, наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі", - заявив Резніков.

Міністр розповів, що особисто тримав в руках одну з деталей для американської САУ М109, яку виготовили українські промисловці. За його словами, вона була кращою ніж оригінал.

"Друга лінія ремонту - більш складний, але який можливо робити на українських підприємствах не зовсім далеко від лінії фронту в тих містах, де є індустріальні можливості", - додає далі Резніков.

За його словами, українські техніки навчилися робити ремонт і середнього рівня складності. Але він зауважив, що для цього теж потрібні запчастини, креслення, постійно ведуться перемовини про дозволи, ліцензії тощо.

"Третій - складний ремонт, ми змушені відправляти за кордон. Для цього збудовано декілька хабів в країнах-партнерах. Наприклад, по Leopard ми підписали меморандум на останньому "Рамштайні" разом з міністром оборони Німеччини і Міністром оборони Польщі", - каже Резніков.

Глава Міноборони пояснив, що мова йде про створення хабу в Польщі для ремонту танків Leopard 2.

"І я думаю, скоріше за все, там будуть і Leopard 1 теж ремонтуватися", - додає міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща організувала роботу прихованої майстерні, яка займається ремонтом переданих Україні САУ Krab.

Також ми писали, що в Україні вже налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах.

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