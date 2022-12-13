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В Україні налагодили промислове виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм, - Данілов

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 21:16
В Україні налагодили промислове виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Те, що роблять наші виробники зброї, додасть клопоту цим фашистам, які вторглися на нашу землю. Я можу з приємного сказати, що ми налагодили виробництво (снарядів - ред.) і 152 мм, і 122 мм калібру на наших підприємствах. Зараз піде випуск мін та багатьох інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу. Йдеться вже про тисячі - це вже промислові масштаби", - наголосив Данілов.

Також він зазначив, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується повною мірою та перебуває під контролем президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, ще 4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм, але тоді стояло питання нарощування обсягів.

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