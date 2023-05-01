Лучше оригинала. В Украине изготавливают запчасти для западной военной техники, - Резников

"У нас есть три линии обслуживания и ремонта (техники, - ред.). Мелкий простой ремонт текущий прямо на поле боя, где наши экипажи научены знают как это сделать. Наша задача - обеспечить их запчастями. Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники, наши предприятия, и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать некоторые вещи", - заявил Резников.

Министр рассказал, что лично держал в руках одну из деталей для американской САУ М109, изготовленной украинскими промышленниками. По его словам, она была лучше оригинала.

"Вторая линия ремонта - более сложная, но которую можно делать на украинских предприятиях не совсем далеко от линии фронта в тех городах, где есть индустриальные возможности", - добавляет далее Резников.

По его словам, украинские техники научились производить ремонт и среднего уровня сложности. Но он отметил, что для этого тоже нужны запчасти, чертежи, постоянно ведутся переговоры о разрешениях, лицензиях и т.д.

"Третий - сложный ремонт, мы вынуждены отправлять за границу. Для этого построено несколько хабов в странах-партнерах. Например, по Leopard мы подписали меморандум на последнем "Рамштайне" вместе с министром обороны Германии и Министром обороны Польши", - говорит Резников.

Глава Минобороны пояснил, что речь идет о создании хаба в Польше для ремонта танков Leopard 2.

"И я думаю, скорее всего, там будут и Leopard 1 тоже ремонтироваться", - добавляет министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша организовала работу скрытой мастерской, занимающейся ремонтом переданных Украине САУ Krab.

Также мы писали, что в Украине уже наладили производство снарядов калибра 152 и 122 мм в промышленных масштабах.

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